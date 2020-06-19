تسجيل الدخول
» » مترميهوش.. قشر البطيخ يعزز المناعة ويخفض ضغط الدم

مترميهوش.. قشر البطيخ يعزز المناعة ويخفض ضغط الدم

كل الوطن - فريق التحرير
الصحة والجمال
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 21 ثانيةآخر تحديث : منذ 21 ثانية
مترميهوش.. قشر البطيخ يعزز المناعة ويخفض ضغط الدم

كل الوطن – مصراوي: يحتوي البطيخ على 92% من الماء، بالإضافة إلى العديد من العناصر الغذائية الصحية مثل فيتامين أ و ج، والبوتاسيوم، والماغنسيوم، وغير ذلك من العناصر المهمة.

ولا يعرف الكثيرون أن القشرة الخضراء للبطيخ هي أيضًا صالحة للأكل، بل تحتوي على عناصر غذائية مهمة، كما أوضح موقع “healthline”.

اقرأ أيضا...

-تحسين الصحة الجنسية

قشرة البطيخ تساعد على تقوية الصحة الجنسية لدى الرجال، خاصة ممن يعانون من ضعف الانتصاب الخفيف أو المتوسط.

-تحسين الأداء الرياضي

قشر البطيخ يمد الجسم بالطاقة، ويساعد في تحسين أداء ممارسة التمارين الرياضية، إذ يحتوي على الـcitrulline الذي يعزز تمدد الأوعية الدموية وتوصيل الأكسجين للعضلات.

-تخفيض ضغط الدم

البطيخ بشكل عام بما في ذلك القشرة يساعد على تخفيض ضغط الدم، لدى الاشخاص البالغين، كما أنه مدر للبول.

-غنية بالألياف

قشرة البطيخ مصدر غني بالألياف التي تساعد على تحسين حركة الأمعاء، وتقليل الإصابة بأمراض القولون، كما تساعد على خفض مستوى الكوليسترول في الدم.

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=388186

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.