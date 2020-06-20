شرطة الرياض تضبط المتورطين بالسطو على صيدلية

كل الوطن – الرياض: صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، عن تمكن الفرق السرية بدوريات الأمن من القبض على مواطنين (في العقد الثالث من العمر)، تورطا بالسطو على صيدلية ومركز تجاري في العاصمة الرياض، وسرقة مبالغ مالية تقدر بـ (13,000) ريال تحت تهديد السلاح الأبيض للعاملين، وضبط سيارة مسروقة كانت بحوزتهما وبعض المقتنيات والهويات المسروقة، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية كافة لإحالتهما للنيابة العامة.
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