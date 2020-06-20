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شرطة مكة المكرمة: القبض على شخص تورط بجرائم سرقة أموال ومركبات

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
شرطة مكة المكرمة: القبض على شخص تورط بجرائم سرقة أموال ومركبات

كل الوطن – الرياض: صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت – بفضل الله – عن القبض على مواطن في العقد الثاني من العمر، وذلك إثر تورطه بارتكاب عشر جرائم تمثلت في تكسير أجهزة الصراف الآلي بغرض سرقة المال، وسرقة ثلاث مركبات، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالته إلى النيابة العامة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=388212

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