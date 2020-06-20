الموقع الرسمي لكأس العالم: الفرج القائد الجديد لصقور السعودية

كل الوطن – الرياض: سلط حساب الاتحاد الدولي ( فيفا ) عبر حسابه الرسمي الضوء على لاعب المنتخب السعودي ونادي الهلال سلمان الفرج معتبرة اياه حاله فريدة من نوعها في كرة القدم السعودية وسجلت نجاحاته وبصمته المؤثرة في تحقيق الإنجازات للأخضر السعودي من خلال التأهل الى نهائيات كأس العالم في روسيا لعام 2018 وانجازه مع الهلال بتحقيق لقب دوري ابطال اسيا لموسم 2019

وقال الفيفا عبر موقعه باللغة العربية ” سلمان الفرج نجم فوق العادة حيث بدأ كتابة اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ “زعيم آسيا” جنبا إلى جنب مع أساطير سبقوه في النادي العملاق

موسما تلو الآخر أثبت الفرج مكانته فكان من الخيارات الأساسية أمام مختلف المدربين وتنوع واجباته في السنوات الأولى أكسبه الخبرة اللازمة بوقت مبكر، لينعكس مردوده الممتاز في الأعوام القليلة الماضية على نتائج المنتخب الوطني وفريقه الهلال

هذه النوعية من اللاعبين تدرك أن الوصول للقمة لا يجب أن ينعكس بانخفاض مباشر، بل على العكس فقد واظب على تطوير أداءه وبات من أهم اللاعبين في تشكيلة الفرنسي هيرفي رينارد، فحمل الفرج شارة قيادة منتخب السعودية في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022، ولم يكتف بذلك، فقد حقق هدفين مهمين سيكون لهما أثر كبير في مشوار التأهل للدور النهائي من التصفيات ”

واضافت ” يملك الأخضر الآن 8 نقاط من أربع مباريات ويحتل المركز الثاني خلف أوزبكستان المتقدمة بنقطة ومباراة أكثر، ولذلك سيكون أمام السعودية أربع مباريات كاملة، ثلاث منها على أرضها ما يعني أنها تملك الأفضلية عن البقية للتأهل حينما تعود عجلة التصفيات بوقت لاحق “.