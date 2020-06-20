الكويت تدين التدخلات العسكرية التركية والإيرانية في شمال العراق

كل الوطن – كونا: قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجیة إن دولة الكویت وانطلاقا من موقفھا المبدئي والثابت ورفضھا لأي تدخلات تمس سیادة أي من الدول العربیة الشقیقة فإنھا تؤكد إدانتھا للتدخلات العسكریة التركیة والإیرانیة الأخیرة في شمال العراق.

وأوضح المصدر في تصریح صحفي الیوم الجمعة أن تلك التدخلات تمثل انتھاكا صارخا لسیادة العراق الشقیق وتجاوزا لكل الأعراف والقواعد القانونیة الدولیة فضلا عما یمثلھ ذلك من تھدید لأمن العراق واستقرار المنطقة.

وشدد على وقوف دولة الكویت إلى جانب العراق الشقیق وتأییده في كل الإجراءات التي یتخذھا للحفاظ على سیادتھ وأمنه واستقراره.