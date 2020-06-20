اليمن.. مديرية ردمان تعلن إعادة الأمن للمدينة

كل الوطن- سبا نت : أعلنت السلطة المحلية بمديرية ردمان بمحافظة البيضاء اليمنية، إعادة الأمن إلى المديرية بعد التصدي لمن وصفتهم بـ”الجماعات المسلحة” التي نفذت أعمالا تخريبية بقيادة المدعو ياسر العواضي.

وقالت السلطة المحلية في بيان عنها: “بفضل الله تعالى وجهود العقلاء والمخلصين من أبناء محافظة البيضاء، تؤكد السلطة المحلية بمديرية ردمان محافظة البيضاء ووفقا لصلاحياتها الدستورية والقانونية تصديها للعملاء والمرتزقة، وذلك بعد أن شهدت المديرية أعمالا تخريبية وعدوانية أقدم عليها المدعو ياسر العواضي مع مرتزقة وتكفيريين جيء بهم من خارج المديرية والمحافظة”.

وأشاد البيان “بالحكماء من مشايخ ووجهاء المديرية وأبناء المحافظة قاطبة الذين كان لهم الدور المسؤول والفاعل في سرعة حسم الموقف بما يضمن استقرار المحافظة، وتجنيبها شر ما كان يسعى إليه المخربون والعملاء من زعزعة للأمن”.

وأهابت السلطة المحلية بمديرية ردمان بالجميع أن يكونوا “على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وأن يكونوا دائما محل الاستجابة لنداء الواجب الديني والدفاع عن الوطن”.

وأكد البيان أن “البيضاء محافظة لن تقبل أو تتقبل أي خيانة، وكانت وستبقى تخوض إلى جانب أبناء الشعب اليمني معركة الحرية والكرامة والاستقلال”.

المصدر: “سبأ. نت”