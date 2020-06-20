“الصحّة السعودية”: 45 حالة وفاة 4301 حالة إصابة جديدة بكوروناأطباء صينيون : أعراض “غريبة” على مرضى “كورونا” الجددمعلومات مثيرة من الصين عن منشأ “فيروس بكين” التاجي الجديدفيسبوك تحذف إعلانات لحملة ترامبفيروس كورونا: الصين تؤكد أن تجدد انتشار العدوى في بكين “تحت السيطرة”.. وواشنطن تشككالصين تكشف انتشارا كثيفا لكورونا في مأكولات بحرية ولحوم بسوق في بكينكورونا.. مصر تسجل 88 وفاة و1218 إصابةوزير الإعلام المصري في العزل المنزلي بسبب كوروناوزيرة الصحة الفلسطينية: دخلنا في موجة ثانية من جائحة كوروناقفزة قياسية للإصابات الجديدة بكورونا في العالم
الرئيسية » عربي ودولي » أسعار النفط تسجل ارتفاعاً وتتجاوز الـ 42 دولاراً
أسعار النفط تسجل ارتفاعاً وتتجاوز الـ 42 دولاراً
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 26 ثانيةآخر تحديث : منذ 26 ثانية
رابط مختصر
المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=388249
مع د. فادي نصر وكيف نحمي أنفسنا من كورونا؟
على مدار الساعة
المملكة ترحب بقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يدعو إيران للسماح للوكالة...
تحذير عاجل من “الصحة العالمية” بشأن فيروس كورونا
فيديو.. تعليق ناري لـ”شكري” على تصريحات وزير الخارجية الإثيوبي
اليمن.. مديرية ردمان تعلن إعادة الأمن للمدينة
رسالة مصرية لوزير خارجية إثيوبيا: تعقل فأنت تخاطب مصر
بعد ترحيب “حماس”… هل تنهي مبادرة “مجموعة السلام العربي” الانقسام الفلسطيني؟
الكويت تدين التدخلات العسكرية التركية والإيرانية في شمال العراق
الموقع الرسمي لكأس العالم: الفرج القائد الجديد لصقور السعودية
حلا شيحة نادمة على عملية تجميل… هذا ما فعلته في وجهها
وزير خارجية إثيوبيا : سنملأ سد النهضة الشهر المقبل سواء بالاتفاق مع...
شرطة مكة المكرمة: القبض على شخص تورط بجرائم سرقة أموال ومركبات
شرطة الرياض تضبط المتورطين بالسطو على صيدلية