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أسعار النفط تسجل ارتفاعاً وتتجاوز الـ 42 دولاراً

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 26 ثانيةآخر تحديث : منذ 26 ثانية
أسعار النفط تسجل ارتفاعاً وتتجاوز الـ 42 دولاراً
نيويورك – رويترز   :   ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، لكنها تراجعت بشكل كبير عن مرتفعات بلغتها في وقت سابق من الجلسة، وذلك على خلفية مخاوف من أن استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد قد يقوض التعافي الاقتصادي للولايات المتحدة، وجرت تسوية خام برنت بارتفاع 68 سنتا للبرميل عند 42.19 دولار. وجرت تسوية الخام الأمريكي بزيادة 91 سنتا عند 39.75، وصعد الخام الأمريكي 8.7 بالمئة هذا الأسبوع، في حين زاد برنت تسعة بالمئة.
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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=388249

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