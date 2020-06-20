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» » بعد 16 ساعة متواصلة في غرفة العمليات.. ممثلة سعودية تنجو من الموت (فيديو وصور)

بعد 16 ساعة متواصلة في غرفة العمليات.. ممثلة سعودية تنجو من الموت (فيديو وصور)

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 59 ثانيةآخر تحديث : منذ 59 ثانية
بعد 16 ساعة متواصلة في غرفة العمليات.. ممثلة سعودية تنجو من الموت (فيديو وصور)

كل الوطن – الامارات اليوم: نجت الممثلة السعودية، نوف الناصر، من الموت، بعد تعرضها لحادث مروري، قبل أيام في الرياض، نتج عنه كسر في ساعدها، تطلب ترميما دقيقا لتفادي البتر، واستغرقت العملية 16 ساعة متواصلة.

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وأضاف: “بعد حضوري فورا ولدى معاينة المريضة، تبين أن إصابتها بالساعد الأيمن خطيرة، ونقلت إلى غرفة العمليات في الحال، وتم إجراء العملية الجراحية الإسعافية بأقصى سرعة لإعادة وصل اليد وترميمها فورا، حتى لا نضطر إلى بترها وخسارة المريضة يدها، وبالفعل باشرنا العمل بترميم ووصل الأوعية الدموية وإعادة ضخ الدم، ونجح ذلك، وبدأت التروية بشكل ممتاز، بعد ذلك تم ترميم وخياطة الأعصاب بدقة، ثم ترميم وخياطة جميع العضلات والأوتار، وأخيرا إصلاح الجلد وخياطة الجروح”.

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وأشار إلى أن العملية استغرقت 16 ساعة متواصلة من الجهد والتركيز والدقة العالية، بدعم وتنسيق مع المدير الطبي رئيس قسم العظام بالمستشفى، مشيرا إلى أن المريضة منومة بالمستشفى، لإتمام العلاج.

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المصدر:”الإمارات اليوم”

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=388270

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