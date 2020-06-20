بعد 16 ساعة متواصلة في غرفة العمليات.. ممثلة سعودية تنجو من الموت (فيديو وصور)

كل الوطن – الامارات اليوم: نجت الممثلة السعودية، نوف الناصر، من الموت، بعد تعرضها لحادث مروري، قبل أيام في الرياض، نتج عنه كسر في ساعدها، تطلب ترميما دقيقا لتفادي البتر، واستغرقت العملية 16 ساعة متواصلة.
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