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كل الوطن- عاجل :#الداخلية: السماح بعودة جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية
2020-06-20T15:41:40+03:00
2020-06-20T15:42:28+03:00أخبار المناطق•محليات
كل الوطن- فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=388279
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