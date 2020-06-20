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كل الوطن- عاجل :#الداخلية: السماح بعودة جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية

كل الوطن- فريق التحرير
2020-06-20T15:41:40+03:00
2020-06-20T15:42:28+03:00
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كل الوطن- فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
كل الوطن- عاجل :#الداخلية: السماح بعودة جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية
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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=388279

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