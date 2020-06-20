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84 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية

كل الوطن- فريق التحرير
2020-06-20T15:47:58+03:00
2020-06-20T20:22:10+03:00
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كل الوطن- فريق التحريرمنذ 5 ساعاتآخر تحديث : منذ 5 ساعات
84 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية

وقالت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في بيان صحفي، إن 51 حالة تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وارتفعت حتى صباح اليوم إلى 84 إصابة، مشيرة إلى أن الحصيلة الإجمالية منذ بدء تفشي الوباء بلغت 954 إصابة.

وأشارت إلى أن مجمل الإصابات النشطة بلغ 357، توزعت كالتالي: محافظة القدس 38 حالة، ومحافظة رام الله والبيرة 6 حالات، ومحافظة بيت لحم 5 حالات، ومحافظة الخليل 258 حالة، ومحافظة قلقيلية 5 حالات، ومحافظة نابلس 23

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حالة، ومحافظة طولكرم حالة واحدة، ومحافظة جنين 4 حالات، ومحافظة أريحا والأغوار حالتان، والمحافظات الجنوبية (قطاع غزة) 15 حالة.

المصدر: RT + وفا

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=388282

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