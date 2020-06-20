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حكومة الوفاق الليبية ترفض دعوة مصر لعقد اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 16 ثانيةآخر تحديث : منذ 16 ثانية
حكومة الوفاق الليبية ترفض دعوة مصر لعقد اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية

كل الوطن  –   وكالات  :   أعلنت حكومة الوفاق الليبية، رفضها دعوة مصر لعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية خلال الأسبوع القادم بشأن ليبيا.

وذكرت صحيفة “الوسط” الليبية، أن وزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة، أعرب عن رفض حكومة الوفاق للدعوة المصرية، خلال اتصال هاتفي مع مسؤول الشؤون الخارجية في سلطنة عمان، رئيس المجلس التنفيذي لوزراء الخارجية العرب، وبحث خلال المكالمة التطورات الجارية في ليبيا.

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وفي وقت سابق قال الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية حسام زكي، إن الأمانة العامة تلقت طلبا من وفد مصر لعقد اجتماع طارئ على مستوى وزراء الخارجية، لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=388291

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