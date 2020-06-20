فراج اسماعيل: ماذا عندنا بعد فشل الحوار؟

فشلت مفاوضات سد النهضة.. إثيوبيا أكثر تعنتا وإصرارا على رفض كل الحلول. الحل الوحيد الذي تراه، يتلخص فيما ذكره خبيرهم أنور إبراهيم متحدثا من أديس لسكاي نيوز: إعتراف دولتي المصب بأنه سد للتنمية، ولا شيء عندنا لهما.

ما الذي جعل أديس قوية ومتعجرفة إلى هذا الحد وما الذي يمكن لمصر والسودان أن تفعلاه؟..

السودان مشكلتها تتعلق بدرجة أمان السد على أراضيها وعدم تأثيره على سد الروصيرص الذي يبعد 100 كم عن الحدود الإثيوبية وتبعد بحيرته 15 كم فقط عن سد النهضة وتحتاج فقط من 6 إلى 7 مليارات متر مكعب، مقابل حوالي 74 مليارا لبحيرة السد الإثيوبي.

أما مشكلة مصر فهي تتعلق بخطر انقطاع النيل نفسه أو نقص هائل في الكمية التي تصله تاريخيا مما يعرض السد العالي للخروج عن العمل.

أسوأ ما يتحدث به الخبراء المصريون في التوك شو اللجوء إلى البدائل مثل تحلية مياه البحر ومعالجة الصرف الصحي واعتبار ذلك مخزونا استراتيجيا أعدته القاهرة لمواجهة سد النهضة. مشروعات مطلوبة نتيجة زيادة الاستهلاك لكن طرحها في إطار الأزمة التي تهدد جريان النيل إلى مصر جريمة كبرى نرتكبها في حق أنفسنا.

أول خط ننطلق منه للمواجهة توصيل رسالة واضحة وعبر القنوات الدولية بأن سد النهضة لن يكون في أمان حاضرا أو مستقبلا بدون التوافق مع مصر.

يجب الذهاب سريعا إلى مجلس الأمن وطرح خيار التحكيم الدولي الذي كان السودان أسبق منا في الحديث عن إمكانية اللجوء إليه.

أحوج ما نكون الآن إلى الصوت العالي القوي والحركة السريعة الفعالة. صحيح أننا نتكلم ونصرخ في إعلامنا، لكننا نكلم أنفسنا ولا نسمع إلا صدى صوتنا.

محيطنا العربي يمكنه فعل الكثير من أجلنا لكنه لم يبدأ بعد. هناك استثمارات زراعية خليجية كبيرة في إثيوبيا وحديث بأن لديهم أيضا استثماراتهم في سد النهضة ومشروعاته الكهرومائية. نعلم أن هناك ظهيرا داخل بعض تلك الدول متمثلا في رجال أعمال إثيوبيين كبار متجنسين، لكن بمزيد من الجهد المصري يجب إخراجهم من المعادلة

.

المحيط العربي مهم للغاية إذا استعصت الأزمة ووصلت إلى نقطة المواجهة العسكرية، وهذا ما لا يتمناه عاقل، لكن في اللحظات الفارقة بين الموت والحياة، لابد من الاختيار الصعب والقاسي.

بعض حلفائنا العرب غير السودان لديهم قواعد عسكرية في البحر الأحمر قريبة من منطقة سد النهضة

.

القوة وإمكانية استخدامها وسيلة فعالة لمنع الحرب وإجبار الطرف المتعنت والرافض لكل الحلول على الإستجابة للحوار.

تعطيش مصر رد فعله سيكون قاسيا جدا من الشعب المصري كما قال عمرو موسى لقناة سكاي نيوز، وهذا يجب أن تفهمه أديس أبابا والمجتمع السياسي الأفريقي والمحافل الدولية.

——————————————————————————-

فراج اسماعيل

المصريون