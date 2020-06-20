 زيت الزيتون لتكثيف الشعر

كل الوطن – فريق التحرير : يحتوي زيت الزيتون على نسبة عالية من أحماض الأوميغا 3، بالإضافة إلى عناصر غذائية أخرى تعتبر هامة جداً وضرورية لتقوية الشعر والحفاظ على صحته.

ويعمل الاستعمال المنتظم لزيت الزيتون على الشعر وفروة الرأس على تكثيف الشعر وتنعيمه وترطيب فروة الرأس الجافة.

طريقة استخدام زيت الزيتون

هذه هي الخطوات المثالية لاستخدام زيت الزيتون:

قم بتسخين زيت الزيتون ليصبح دافئاً وبدرجة حرارة الغرفة.

قم بتدليك فروة الرأس بزيت الزيتون الدافئ.

اترك الزيت على الشعر لمدة تتراوح بين 30-45 دقيقة.

قم بغسل الشعر بالماء والشامبو.

وقد يلجأ البعض لإضافة ملعقة من العسل إلى زيت الزيتون، كما بالإمكان ترك الزيت على الشعر ليلة كاملة قبل غسله مع تغطيته بقبعة الحمام.

3- التغذية المناسبة

ربما أنت بحاجة لتحسين حميتك الغذائية، فالحصول على العناصر الغذائية التي تفتقدها قد يكون هو الحل لمشكلة تساقط الشعر لديك. لذا ابدأ من اليوم بتضمين الأطعمة التالية في حميتك الغذائية:

سمك السلمون، وذلك نظراً لغناه بالبروتينات والأحماض الدهنية.

البيض، والذي يحتوي على نسب عالية من البروتينات والأوميغا 3 والحديد.

المكسرات النيئة، مثل الجوز واللوز، والتي تحتوي على نسب عالية من الأحماض الدهنية.

الحبوب الكاملة والبقوليات الخضراء والسوداء، فهذه غنية بالبروتينات.

4- البرتقال لتكثيف الشعر

يحتوي البرتقال على عناصر غذائية مهمة لصحة الشعر، مثل فيتامين سي والبيكتين وبعض الأحماض الهامة، وتعمل هذه المكونات جميعاً على منح الشعر حيوية وكثافة ظاهرين.

وتساعد الأحماض المتواجدة في البرتقال على تفتيت وتفكيك بقايا المنتجات الضارة التي بقيت عالقة في الشعر، وعلى عكس العديد من الوصفات الطبيعية الأخرى، يتميز البرتقال برائحته المحببة.

طريقة استخدام البرتقال لتكثيف الشعر

قم بهرس حبة برتقال كاملة في الخلاط الكهربائي، ثم ضعها على فروة رأسك لمدة ساعة قبل غسلها بالماء والشامبو، وقد يحتاج البعض لاستخدام بلسم مرطب خفيف بعد الانتهاء.

5- جل الصبار (الألوفيرا)

يعتقد كثر وبناء على العديد من التجارب، أن لجل الصبار العديد من الفوائد الجمالية للشعر والبشرة، فمن الممكن لتطبيق زيت جل الصبار بانتظام على جذور الشعر أن يزيد الشعر قوة وكثافة.

كما تتوافر تجارياً العديد من منتجات ومستحضرات العناية بالشعر والبشرة والمدعمة بفوائد وخصائص جل الصبار.

طريقة عمل واستخدام جل الصبار

أما إذا كنت ترغب في استخلاص جل الصبار منزلياً، فهذا ليس بالأمر الصعب، بل على العكس تماماً، تستطيع القيام بالتالي:

استخلاص الجل من أوراق الصبار.

فرك فروة الرأس به مباشرة.

ثم تركه على الرأس مدة 30 دقيقة قبل القيام بغسله.

ويفضل البعض خلطه بزيوت طبيعية أولاً قبل استعماله، مثل زيت جوز الهند وزيت الزيتون، وتستطيع استخدام جل الصبار مرة أو مرتين أسبوعياً للحصول على أفضل النتائج.

6- الأفوكادو

يعتبر الأفوكادو غنياً بفيتامين إي، ما يجعل الكثيرين يؤمنون بقدراته الجمالية، خاصة قدرته على العمل كمرطب للشعر والبشرة.

طريقة عمل واستخدام مزيج الأفوكادو

تستطيع عمل مزيج الأفوكادو المناسب عبر اتباع الخطوات التالية:

مزج حبة ناضجة من الأفوكادو مع ملعقة من زيت الزيتون.

قم بتطبيق المزيج على الشعر وفروة الرأس، واتركه لمدة 30 دقيقة.

قم بغسل الشعر بالماء والشامبو.

وتستطيع القيام بصناعة خلطة طبيعية تعتمد على الأفوكادو وتطبيقها مرتين أسبوعياً للحصول على أفضل النتائج.

7- زيت الخروع لتكثيف الشعر

نظراً لاحتوائه على مكونات جمالية هامة مثل فيتامين إي والأحماض الدهنية، فإن لزيت الخروع فوائد رائعة في تقوية الشعر وإعادة الصحة والكثافة إليه.

وطريقة استخدام زيت الخروع بسيطة جداً، فمن الممكن فقط القيام بفرك فروة الرأس به وتطبيقه وتركه مدة 30 دقيقة قبل غسله بالماء والشامبو.