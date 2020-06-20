الصحة العالمية: رغم المشهد القاتم.. لدينا أمل جديد

وقال إدهانوم في مؤتمر صحفي إنه رغم هذا المشهد القاتم إلا أن هناك أملاً جديدًا يتمثل في ظهور نتائج أولية إيجابية في تجارب التضامن السريرية في المملكة المتحدة، حيث أفادت البيانات أن دواء ديكساميتازون الشائع يمكنه خفض نسبة الوفيات لدى المصابين بالفيروس ويحتاجون إلى جهاز التنفس الصناعي بنسبة الثلث. وشدد على أن هذا الدواء لا يستخدم إلا تحت إشراف طبي سريري دقيق، وأن المنظمة ستصدر إرشادات حول كيفية وتوقيت استخدامه بعد دراسة البيانات الواردة من المملكة المتحدة.

وأعرب عن أمله في التوصل إلى المزيد من الأدوية في الفترة القادمة لإنقاذ الأرواح وفِي نفس الوقت مواصلة جهود البحث عن المصابين وعزلهم وعلاجهم وتقفي أثر المخالطين.

وأوضح أن المنظمة ستواصل العمل مع جميع الشركاء لتسريع تطوير لقاحات وأدوية لمواجهة الفيروس.