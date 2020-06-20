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الصحة العالمية: رغم المشهد القاتم.. لدينا أمل جديد

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 30 ثانيةآخر تحديث : منذ 30 ثانية
الصحة العالمية: رغم المشهد القاتم.. لدينا أمل جديد
كل الوطن  –   واس  :أعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس إدهانوم أن العالم سجل حتى الآن أكثر من 8 ملايين حالة إصابة بكوفيد 19، مشيرًا إلى أنه منذ اندلاع الجائحة تم الإبلاغ في الشهرين الأولين عن 85 ألف حالة إصابة، بينما تم الإبلاغ فِي الشهرين الماضيين عن 6 ملايين إصابة، وأن هناك أكثر من 435 حالة وفاة، والإصابات تزداد بسرعة في الأمريكيتين وجنوب آسيا وإفريقيا.

وقال إدهانوم في مؤتمر صحفي إنه رغم هذا المشهد القاتم إلا أن هناك أملاً جديدًا يتمثل في ظهور نتائج أولية إيجابية في تجارب التضامن السريرية في المملكة المتحدة، حيث أفادت البيانات أن دواء ديكساميتازون الشائع يمكنه خفض نسبة الوفيات لدى المصابين بالفيروس ويحتاجون إلى جهاز التنفس الصناعي بنسبة الثلث. وشدد على أن هذا الدواء لا يستخدم إلا تحت إشراف طبي سريري دقيق، وأن المنظمة ستصدر إرشادات حول كيفية وتوقيت استخدامه بعد دراسة البيانات الواردة من المملكة المتحدة.

وأعرب عن أمله في التوصل إلى المزيد من الأدوية في الفترة القادمة لإنقاذ الأرواح وفِي نفس الوقت مواصلة جهود البحث عن المصابين وعزلهم وعلاجهم وتقفي أثر المخالطين.

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وأوضح أن المنظمة ستواصل العمل مع جميع الشركاء لتسريع تطوير لقاحات وأدوية لمواجهة الفيروس.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=388303

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