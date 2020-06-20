في فيديو جديد.. شريف منير يدافع عن سبب وضعه علم مصر في بيته

كل الوطن – مواقع التواصل: أجج النجم المصري شريف منير من جديد مواقع التواصل المشتعلة منذ أيام، بنشره فيديو على “فيسبوك” يؤكد فيه عن حبه لمصر وافتخاره بعلمها، ويهاجم من قرصن حسابه وسرق صوره.

وبدأ حديثه في الفيديو عن علم مصر، وقال: في ناس مش عاجبها إني حاطط العلم فى بيتي، وأنا هفضل حطه كده ومش هاشيلة لحد ما أموت وهتلف بيه وأنزل بيه قبرى”.

وأشار إلى أن العلم في بيته وهو له مطلق الحرية في وضع أي شيء في بيته، مضيفا: “هناك حرامية قاموا بتهكير صفحتي على الإنستغرام وسرقة صورتي وأنا رافع العلم شالوا صورتى وأنا شايل صورة محمد صلاح وبهنيه بعيد ميلاده، ورفعوا أشياء خاصة وصور لى مع بناتي في المطبخ ومسحوا صور العلم وأنا مش هاسيبهم، وعلى الهوا بوجه بلاغى للنائب العام ومباحث الإنترنت، وأنا مش بخاف ولا بستسلم والعلم هيفضل موجود مش عاجبك اطرد من صفحتى”.

كما كشف الفنان شريف منير سبب نشر صوره مع علم مصر في منزله بعد تعرضه للكثير من التساؤلات والتعليقات بعد أن نشر العديد من الصور مع بناته وزوجته وخلفهما علم مصر، حيث كتب عبر حسابه بموقع “إنستغرام”: “منذ أيام ده بقى العلم اللى تاعب ناس كانت بتتريق وتسأل.. العلم فين؟ هو أنت نسيت تتصور مع العلم”.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي