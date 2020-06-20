المملكة تقدم مقترحاً لإنهاء الخلاف بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي

كل الوطن – الوكالات : قدَّمت المملكة يوم أمس الخميس مقترحًا لإنهاء الخلاف بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي

وذكرت العربية نقلاً عن رويترز أن المقترح السعودي يتضمن وقف التصعيد والقتال في أبين، وإلغاء المجلس الانتقالي للإدارة الذاتية.

كما يشمل المقترح السعودي تعيين الرئيس اليمني محافظًا ومدير أمن في عدن.

وتضمن المقترح أيضًا تشكيل حكومة يمنية جديدة بعد إعادة انتشار قوات الطرفين.

وحسب رويترز، كشفت 3 مصادر أن المملكة اقترحت إطار عمل لإنهاء المواجهة الأخيرة في جنوب اليمن تحت مظلة التحالف.

وكانت اشتباكات سابقة بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي قد أدت إلى تعقيد مساعي الأمم المتحدة لإنهاء الصراع الذي يشهده اليمن، وحماية قطاع الصحة المتعثر من وباء كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا.