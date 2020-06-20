جامعة الدول العربية تؤكد حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى وطنهم

وحثت الجامعة العربية في بيان لها اليوم بمناسبة “اليوم العالمي للاجئين”، دول العالم على دعم هذه الفئة الهشة والالتزام بمبدأ التضامن الدولي والمسؤولية المشتركة وتقاسم الأعباء من جانب مختلف الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي، وذلك من خلال مواجهة تداعيات وباء “كورونا” على اللاجئين وتخفيف العبء عن الدول والمجتمعات المستضيفة لهم.

وناشد البيان المجتمع الدولي أن يواصل تقديم الدعم اللازم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” بما يمكّنها من تحمل مسئولياتها الكاملة تجاه اللاجئين الفلسطينيين، ورفض أي محاولات لإنهاء أو تقليص دورها، والتأكيد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم.

وشددت الجامعة العربية في بيانها على أهمية أن تكون حقوق اللاجئين محورًا أساسيًا ضمن الجهود المبذولة لمواجهة وباء “كورونا”، وأهمية الامتناع عن اتخاذ أية تدابير قد يكون لها آثار سلبية عليهم.