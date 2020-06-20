حالياً (54086) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1955) حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة. كما سجلت عدد (3153) حالات تعافي جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (98917) حالة.

وقالت بأن الحالات المسجلة وعددها (3941) حالة، 60% من الحالات تعود لسعوديين 40% لغير سعوديين، و34% من الحالات للإناث، و66% ذكور وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 5%، والأطفال 10%، والبالغين 85%.

وذكرت بأن الحالات الجديدة التي سجلت توزعت في عدد من المدن وهي: الرياض (740) حالة، وجدة (421) حالة، ومكة المكرمة (354) حالة، والهفوف (285) حالة، والطائف (221) حالة، والدمام (178) حالة، والمدينة المنورة (173) حالة، والقطيف (148) حالة، والخبر (143) حالة، والمبرز (127) حالة، وخميس مشيط (125) حالة، وابها (110) حالة، وحفر الباطن (67) حالة، ونجران (58) حالة،

الرس (47) حالة، وحائل (47) حالة، ووادي الدواسر (47) حالة، وينبع (42) حالة، والجبيل (38) حالة، والعيون (34) حالة، وصفوى (28) حالة، والمجمعة (27) حالة، وتبوك (25) حالة، عنيزة (25) حالة، وأحد رفيدة (24) حالة، والخرج (21) حالة، والجفر (19) حالة، وتبوك (19) حالة، وحوطة سدير (17) حالة، والخفجي (15) حالة، وجازان (14) حالة، وحريملاء (14) حالة، وبقيق (13) حالة، والظهران (12) حالة، ورأس تنورة (11) حالة، وخليص (10) حالات، وشرورة (10) حالات، والمخواة (9) حالات، والمندق (9) حالات، وبلجرشي (9) حالات، وبيشة (9) حالات، وقرية

العليا (8) حالات، ورنية (7) حالات، والبكيرية (7) حالات، ومحايل عسير(6) حالات، وبيش (6) حالات، ووادي الفرع (5) حالات، وضرية (5) حالات، ورياض الخبراء (5) حالات، والنماص (5) حالات، ووادي بن هشبل (5) حالات، والنعيرية (5) حالات، وصامطة (5) حالات، والليث (5) حالات، وتمير (5) حالات، وثادق (5) حالات، والباحة (4) حالات، وسكاكا (4) حالات، والحرجة (4) حالات، والمجاردة (4) حالة، وظهران الجنوب (4) حالات، وعريعرة (4) حالات، وفرسان (4) حالاتوحوطة بني تميم (4) حالات، وطبرجل (3) حالات، وساجر (3) حالات، والسحن (3) حالات، والقحمة

(3) حالات، وأبو عريش (3) حالات، ورابغ (3) حالات، وعرعر (3) حالات، وضباء حالتان، والأسياح حالتان، والنبهانية، حالتان، وعيون الجواء حالتان، وثريبان حالتان، وظلم حالتان، وقيا حالتان، وأم الدوم حالتان، والمضة حالتان، وبللسمر حالتان، وسراة عبيدة حالتان، والريث حالتان، وأضم حالتان، ووثيلان حالتان، وحالة واحدة في كل من حقل، قلوة، ميقوع، والعلا، والقوارة، وقصيباء، والقنفذة، والمحاني، وتربة، وسلوى، والغزالة، والشنان، وموقق، والدرب، والعيدابي، والطوال، وصبيا، وبدر الجنوب، وحبونا، ويدمة، ورفحاء، والدلم، وشقراء.

كما بلغ عدد الوفيات (1230) حالات، بإضافة (46) حالة وفاة جديدة.

وفيما يخص الفحوصات المخبرية في المملكة فقد تم إضافة فحوص جديدة بعدد (24708) فحص جديد ليصل إجمالي عدد الفحوص المخبرية التأكيدية لهذا الفيروس حتى الآن إلى (1248997) فحص.

وأشارت الى أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغت (8681357) حالة وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها (4261263) مليون حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات حوالي (460366) ألف حالة.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

كما جدّدت التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة، والتي أصبحت الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، وذلك من خلال تطبيق الواتساب من خلال الرقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا الجديد ومراكز الرعاية الأولية، والتبرع بالدم والمواعيد والحصول عليها. ‏