كل الوطن – متابعات : ارتفع عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 238011، حتى الساعة السابعة والنصف صباحا بتوقيت ميلانو، طبقا لبيانات جمعتها جامعة “جونز هوبكنز” ووكالة “بلومبيرغ” للأنباء.

وقالت وكالة “بلومبرج” للأنباء اليوم السبت إن عدد الوفيات بسبب الفيروس بلغ 34561، فيما تعافى 181907 . وقد مر حوالي 20 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة في إيطاليا.

##البرازيل تتخطى عتبة المليون إصابة بكوفيد-19##

تخطّت البرازيل الجمعة عتبة المليون إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، في مؤشر على تواصل تفشي الوباء في العالم الذي دخل “مرحلة خطيرة” مع بدء الدول رفع اجراءات العزل، وفق ما أكدت منظمة الصحة العالمية.

وقبل البرازيل، كانت الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي تجاوزت عتبة المليون إصابة. وستتخطى البرازيل، الدولة العملاقة في أميركا اللاتينية، على الأرجح عتبة الخمسين ألف وفاة بعد أن بلغ عدد الوفيات بالفيروس على أراضيها 48954 الجمعة، ما جعلها ثاني دول العالم الأكثر تضرراً جراء كوفيد-19 من حيث عدد الوفيات.

ومنذ مطلع حزيران/يونيو، سجّلت البرازيل التي أصبحت البؤرة العالمية الجديدة للوباء، أكبر عدد من الإصابات (518 ألفاً) والوفيات (19 ألفاً) في العالم، وفق تعداد لوكالة فرانس برس.