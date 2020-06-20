ترامب: بولتون سيدفع ثمنا باهظا مقابل مذكراته

كل الوطن – سبتونيك : قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت إن مستشاره السابق للأمن القومي جون بولتون سيدفع “ثمنا باهظا” لما وصفها الرئيس بأنها “مذكرات غير قانونية”.

وأضاف ترامب عن بولتون المتشدد “إنه يحب إلقاء القنابل على الناس وقتلهم. الآن سيسقط القنابل عليه! دون أن يذكر تفاصيل عن الإجراء الذي قد تتخذه إدارته.

وقبل ذلك كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد في تغريدة، الخميس، أن كتاب مستشاره السابق للأمن القومي جون بولتون، “خيال بحت”.

وكتب ترامب، “كتاب بولتون مجموعة أكاذيب وروايات مختلقة، كلها بهدف إظهاري بصورة سيئة”. وأضاف “الكثير من التصريحات السخيفة التي ينسبها إليّ لم أقلها يوماً، خيال بحت. يحاول فقط الانتقام لأنني أقلته”.

ونشر مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون كتابا بعنوان “كنت في الغرفة وحدث ذلك”، والذي وجه فيه انتقادات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحمل اتهامات رآها البعض مؤذية للغاية للرئيس.