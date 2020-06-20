الولايات المتحدة.. وفيات كورونا تتجاوز 121 ألفا

كل الوطن – الأناضول : ارتفعت السبت، وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 121 ألفا و429، إثر تسجيل 722 حالة.

وحسب معطيات حديثة بموقع “Worldometer” المختص برصد ضحايا الفيروس، فقد سجلت البلاد 33 ألفا و896 إصابة.

وأظهرت المعطيات ذاتها، ارتفاع حصيلة الإصابات إلى مليونين و298 ألفا و758، فيما تجاوز عدد المتعافين 956 ألفا.

وأشارت إلى إجرء نحو 27 مليونا و339 ألف اختبار لكورونا، بعموم الولايات.

وتعد ولاية نيويورك، الأكثر تضررا من الفيروس، حيث بلغت فيها الإصابات 409 آلاف و593، بينها 31 ألفا و23 وفاة.

وتلي نيويورك في الإصابات، ولايتا نيو جيرسي بأكثر من 171 ألفا، وكاليفورنيا بأكثر من 170 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمتي إصابات ووفيات كورونا عالميا، حيث تليها في الإصابات، البرازيل وروسيا، وفي الوفيات، البرازيل وبريطانيا.

وحتى عصر السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 8 ملايين و802 ألف، توفي منهم ما يزيد على 463 ألفا، وتعافى أكثر من 4 ملايين و656 ألفا، حسب موقع “worldometer”.