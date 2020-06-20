فيروس كورونا: المغرب يسجل أعلى حصيلة إصابات خلال يوم واحد منذ ظهور الوباء

كل الوطن : فرانس 24 – أعلنت وزارة الصحة المغربية أن المملكة سجلت الجمعة 539 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 في أعلى حصيلة يومية منذ ظهور الوباء بالمملكة مطلع مارس/آذار، معظمها في وسط مهني، فيما لم تكن الحالات المعلنة يوميا تتجاوز المئة في الغالب.

وقالت الوزارة إن 457 من الحالات المؤكدة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية سجلت “في وسط مهني وبدون أعراض”، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 9613 شخصا توفي منهم 213، بينما تصل نسبة الشفاء بينهم 84,5 بالمئة.

وأفادت وسائل إعلام محلية الجمعة أن معظم الحالات الجديدة سجلت بين عاملات في مصنع للفراولة بالقنيطرة، على بعد نحو 30 كيلومترا شمال الرباط.

ونبهت وزارة الصحة إلى ضرورة احترام الإجراءات الوقائية في أماكن العمل. وقد سبق للسلطات أن أعلنت إجراء اختبارات واسعة النطاق على مستوى الأوساط المهنية، مشجعة على استئناف الأنشطة الاقتصادية.

ويرتقب الإعلان السبت عن تسريع تخفيف الحجر المنزلي، المستمر في المدن الكبرى ومحيطها منذ مارس/آذار، بينما خفف في باقي المناطق، مع تمديد حالة الطوارئ الصحية حتى 10 يوليو/تموز.

وأعلنت السلطات في وقت سابق تجميع كافة المصابين قيد العلاج والحالات الجديدة في مستشفيين متخصصين قرب مدينتي الدار البيضاء (غرب) ومراكش (جنوب)، بغاية “التسريع من الرفع التدريجي” للحجر الصحي وإفساح المجال للتكفل بمرضى آخرين في باقي المستشفيات.

فرانس24/ أ ف ب