قاض فدرالي يرفض طلب إدارة ترامب منع إصدار كتاب “بولتون”

كل الوطن – وكالات: رفض القاضي الفدرالي رويس لامبرث، طلبا تقدمت به إدارة الرئيس دونالد ترامب، بمنع إصدار كتاب جون بولتون مستشار الرئيس السابق لشؤون الأمن القومي.

وقال لامبرث: “بينما يثير سلوك بولتون أحادي الجانب مخاوف خطيرة تتعلق بالأمن القومي، إلا أن الحكومة لم تثبت أن الأمر بمنع الإصدار هو الإجراء المناسب”.

ومن المقرر نشر كتاب بولتون الأسبوع المقبل، إلا أن وزارة العدل الأمريكية تحاول وقف صدوره.

وتؤكد الإدارة الأمريكية أن الكتاب يحتوي على معلومات سرية، ولم ينسق بولتون مع البيت الأبيض بصدد محتوياته.

من جهته، يقول الناشر إن الكتاب قد طبع وتم توزيعه على الرغم من أنه لم يتم طرحه للبيع، لذا لا يمكن عمليا تعليق صدوره.

ونشرت وسائل إعلام مقتطفات من كتاب بولتون تحتوي على انتقادات حادة لترامب.

المصدر: وكالات