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السعودية.. إنقاذ شخص سقط من جبل القهر بالليث (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 25 ثانيةآخر تحديث : منذ 25 ثانية

كل الوطن – الرياض: أنقذ مواطنون سعوديون اليوم السبت، شخصا سقط من قمة جبال القهر بمحافظة الليث شمال منطقة جازان، وأصيب بكسور متعددة.

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ووفقا للأهالي، فإن “الشخص سقط من قمة جبال القهر”، وأنهم هرعوا لإنقاذه عبر تسلق العشرات ونزولهم من قمة الجبل وأن المصاب تعرض لإصابات بالغة جدا.

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وتابع الأهالي: “تم حمله على الأكتاف بسبب وعورة المكان وإنقاذه من الموت المحقق، وجرى نقله إلى المركز الصحي لتلقي العلاج”.

المصدر: “سبق”

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=388389

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