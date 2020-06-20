السعودية.. إنقاذ شخص سقط من جبل القهر بالليث (فيديو)

كل الوطن – الرياض: أنقذ مواطنون سعوديون اليوم السبت، شخصا سقط من قمة جبال القهر بمحافظة الليث شمال منطقة جازان، وأصيب بكسور متعددة.

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ووفقا للأهالي، فإن “الشخص سقط من قمة جبال القهر”، وأنهم هرعوا لإنقاذه عبر تسلق العشرات ونزولهم من قمة الجبل وأن المصاب تعرض لإصابات بالغة جدا.

وتابع الأهالي: “تم حمله على الأكتاف بسبب وعورة المكان وإنقاذه من الموت المحقق، وجرى نقله إلى المركز الصحي لتلقي العلاج”.

المصدر: “سبق”