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مقتل شاب مصري على يد سعودي في جدة إثر خلاف بسيط (صور)

كل الوطن - فريق التحرير
2020-06-20T21:21:50+03:00
2020-06-20T21:22:20+03:00
أخبار المناطقجرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 59 ثانيةآخر تحديث : منذ 59 ثانية
مقتل شاب مصري على يد سعودي في جدة إثر خلاف بسيط (صور)

كل الوطن – الرياض: أطلق شاب سعودي النار على شاب مصري في جدة بعد خلاف بينهما على ركن سيارة وأرداه قتيلا.

وحصلت هذه الجريمة المأساوية مساء أمس الجمعة، حينما كان الشاب المصري أحمد سعيد الطاهر، أحد أبناء محافظة الشرقية، يقوم بركن سيارته بالقرب من بيت القاتل.

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وذكر شهود عيان أن الشجار حدث بالصدفة، لكن الجميع فوجئوا بالقاتل يشهر سلاحه ويطلق الرصاص نحو أحمد، ليرديه قتيلا.

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ونقل جثمان الشاب المصري إلى مستشفى جدة، حيث تم تحرير محضر بالواقعة، لتقوم قوات الأمن في جدة بالقبض على المتهم.

وتتابع وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والقنصلية المصرية في جدة، عن كثب التحقيقات في تلك الواقعة، بحضور عدد من مستشاري القنصلية لمعرفة تفاصيل الواقعة وأخذ حق الشاب المصري.

المصدر: صحف سعودية ومصرية

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=388394

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