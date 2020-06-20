زواج افتراضي في زمن كورونا.. سعودي يقيم حفل زفافه عبر “إنستغرام” وحيدا (فيديو وصور)

كل الوطن – الرياض: أقام شاب سعودي حفل زواجه بطريقة مبتكرة مساء الجمعة في مكة المكرمة، وذلك عبر “إنستغرام”، في خطوة فريدة من نوعها، امتثالا للإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.

وانطلقت قصة الزواج الغريب والفريد من نوعه، بتوجيه الشاب عبد الرحمن عبد الوهاب، دعوة لأصدقائه وأقاربه وزملائه، لحضور زواجه عن طريق تطبيق “إنستغرام” حيث بدأ الزواج باستقبال جميع المهنئين بهذه المناسبة عبر البث المباشر بواسطة هذا الموقع الإلكتروي فقط.

وأوضح العريس في اتصال هاتفي مع “سبق” أن زواجه كان مقررا في هذه الأيام قبل انتشار الفيروس، لكنه اضطر للاتفاق مع أهل العروس على إقامة الزواج عن بعد في ظل أزمة كورونا، ورأى أن مشاركة المدعوين لحفل زفافه من أصدقاء وأقارب وزملاء، شاركوه عبر البث المباشر الفرحة عن بعد دون الحاجة للحضور، واحتراما لمبدأ تطبيق التباعد الاجتماعي امتثالا للتعليمات الرامية إلى سلامة الجميع من الفيروس.

View this post on Instagram A post shared by عبدالرحمن عبدالوهاب (@dahmi5352) on Jun 19, 2020 at 11:14am PDT

واستمر الحفل الافتراضي نحو ساعتين، من داخل شقته، حيث تجاوز عدد الحضور أكثر من 200 شخص بمن فيهم أهله وأهل العروس والأصدقاء.

وروى العريس أنه عقب البث انتقل إلى منزل أهل العروس حسب الاتفاق بينهما، تمهيدا للانتقال إلى منزل الزوجية بمدينة ثول.

وختم عبد الرحمن روايته قائلا: اكتملت فرحتي هذا المساء بزواجي الاستثنائي وبمشاركة الأصدقاء والأحبة والأهل عن بعد، داعيا أقرانه الشباب إلى عدم المبالغة في التكاليف والاستفادة من الزواج الافتراضي المختصر وزهيد الكلفة مالا ووقتا.

المصدر: “سبق”