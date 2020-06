زواج افتراضي في زمن كورونا.. سعودي يقيم حفل زفافه عبر “إنستغرام” وحيدا (فيديو وصور)

View this post on Instagram

حاب تحضر زواجي وتبارك ؟! 🤝 🎊 ” صَف السلام حيكون .. على الإنستقرام” غدا الجمعة ٧:٣٠م بحول الله 🗓 رابط مباشر للإنستقرام : https://instagram.com/dahmi5352?igshid=7nicewm5skse أراكم على خير 🌺 👋🏼 محبكم / العريس 😎 #عريس_كورونا 😷