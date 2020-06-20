القيادة المركزية للجيش الأمريكي: السعودية تسعى بصدق لإنهاء النزاع في اليمن

كل الوطن – وكالات: قال قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي، الجنرال فرانك ماكنزي، إن المملكة العربية السعودية تسعى بصدق إلى الوصول لنهاية متفق عليها للنزاع القائم في اليمن.

وتابع ماكنزي في تصريحات أدلى بها إلى معهد الشرق الأوسط ونقلتها القيادة المركزية الأمريكية على “تويتر”: “أعتقد أنهم (السعودية) الآن في موقع يرغبون به.. إنهم على استعداد للتفاوض وأعتقد أنهم يتفاوضون بحسن نية، في محاولة لتحقيق هذه الغاية”.

الجنرال_ماكنزي قائد القيادة المركزية الأمريكية خلال حديث مع @MiddleEastInst : " أعتقد أنهم (#السعودية) الآن في موقع يرغبون به. إنهم على استعداد للتفاوض وأعتقد أنهم يتفاوضون بحسن نية ، في محاولة لتحقيق هذه الغاية. — U.S. Central Command (@CENTCOMArabic) June 19, 2020

وأضاف: “تقديري قائم على الحوار، والحوار بين الأطراف في المملكة العربية السعودية والاجتماعات التي أقمتها هناك، وأن المملكة العربية السعودية تسعى بصدق إلى نهاية متفاوض عليها للنزاع في اليمن”.

وقال قائد القيادة المركزية: “لسوء الحظ، هناك طرف ثالث في هذه المفاوضات وهذا الطرف الثالث هو إيران.. ولا مصلحة لإيران في انتهاء هذه الحرب..”.

المصدر: وكالات