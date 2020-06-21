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وفيات كورونا في العالم تتجاوز 460 ألفا والإصابات فوق 8.6 مليون

كل الوطن - فريق التحرير
2020-06-21T02:09:22+03:00
2020-06-21T02:09:31+03:00
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 47 ثانيةآخر تحديث : منذ 47 ثانية
وفيات كورونا في العالم تتجاوز 460 ألفا والإصابات فوق 8.6 مليون

كل الوطن – وكالات: أفادت بيانات جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية بأن إجمالي حالات الوفاة بفيروس كورونا في العالم بلغ اليوم السبت 460012، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 8 ملايين و663270.

وحسب عداد الجامعة، فإن مجموع المتعافين من كوفيد-19 في العالم وصل إلى 4 ملايين و245817.

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وبلغ عدد الإصابات في الولايات المتحدة مليونين و221 ألفا، فيما تجاوزت حصيلة الإصابات في البرازيل المليون بنحو 32.9 ألف حالة. وتبقى روسيا ثالثة من حيث عدد الإصابات عالميا مع حوالي 569 ألف حالة.

والمرتبتان الرابعة والخامسة تعودان للهند مع 395 ألف إصابة وبريطانيا (303,2 ألف).

وبين الدول العربية الأكثر تضررا بالجائحة السعودية (150,2 ألف)، وقطر (85,4 ألف) ومصر (52,2 ألف) والإمارات (44,1 ألف) والكويت (38,6 ألف).

المصدر: RT

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=388419

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