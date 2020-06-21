استشاري سعودي: نتوقّع زيادة في إصابات كورونا بعد رفع القيود الوبائية

كل الوطن – الرياض: توقع رئيس المنصة العلمية في مركز القيادة والتحكم الصحي في عسير السعودية، طارق الأزرقي، زيادة عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في الأيام القادمة بعد قرار رفع قيود التجول بشكل كامل.

استشاري سعودي: نتوقع زيادة في إصابات كورونا بعد رفع القيود الوبائيةالملك سلمان يصدر أوامره برفع منع التجول بشكل كامل في المملكة

وقال: “لو التزم 80% من المواطنين بالتباعد الاجتماعي عن الآخرين ولبسوا الكمامات بالطريقة الصحيحة بتغطية الأنف بشكل كامل وليس وضعها تحت الأنف، فإن مفعول هذه الإجراءات مثل مفعول منع التجول الكامل”.

وأضاف: “ندخل الآن المرحلة الثالثة وبلا شك أن الحالات سوف تزيد وهذا متوقع، ولكن القطاع الصحي مستعد بشكل كامل”، مشيرا إلى أن “معدل الوفيات في السعودية هو الأقل في العالم”.

وتابع: “أغلب الموجودين في العنايات المركزة هم من كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة”، داعيا الشباب وصغار السن إلى الابتعاد عن كبار السن في البيت لأنه قد تنقل لهم العدوى بالفيروس من خارج المنزل.

من جهة أخرى، رفض الأزرقي إجراء فحوص كورونا لمن لا يشعرون بأعراض المرض، وقال: “من لا يشعر بأعراض الإصابة لا ينبغي عليه إجراء الفحص”.

المصدر: “وكالات سعودية”