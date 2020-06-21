ترامب يطالب بالسجن لمدة عام لمن يحرق العلم الأمريكي

كل الوطن – تاس: دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى اعتماد قانون ينص على فرض عقوبة السجن لمدة عام واحد، على جريمة الحرق المتعمد للعلم الأمريكي.

وقال الرئيس الأمريكي يوم السبت أمام تجمع حاشد في مدينة تولسا في ولاية أوكلاهوما: “قبل يومين، هدم المتطرفون اليساريون في بورتلاند بولاية أوريغون تمثال جورج واشنطن، ولفوه في علم أمريكي وأضرموا النار في العلم”.

وأضاف ترامب: “يجب أن نصدر قانونا، إذا قام شخص ما بحرق العلم الأمريكي، فسيعاقب بالسجن لمدة عام واحد”.

في الوقت الراهن، لا يحظر القانون الأمريكي حرق العلم الأمريكي، لأن هذا الحق، وفقا لتفسير المحكمة العليا، مضمون بموجب التعديل الدستوري الأول للبلاد بشأن حرية التعبير.

المصدر: تاس