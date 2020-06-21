وأكد سمو أمير منطقة الرياض في تصريح صحفي أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية المتخذة في هذه الفترة المهمة والتطبيق الكامل لها حفاظاً على صحة الفرد والمجتمع .
وقدم سموه شكره لأهالي منطقة الرياض نظير تعاونهم ودعمهم في مواجهة هذه الجائحة ودورهم الكبير في تعزيز عمل أجهزة الدولة والتزامهم بالتعليمات ، مهيباً سموه باستمرار الإلتزام بالتعليمات والتباعد الاجتماعي وعدم التهاون في تطبيق كل الاحترازات التي من شأنها تحقيق السلامة للجميع .
وعبر سمو الأمير فيصل بن بندر عن فخره واعتزازه بما قدمته الجهات المعنية بالدولة وذات العلاقة بهذه الجائحة والتعامل معها بكل احترافية وأداء مشرف .
وفي ختام التصريح سأل سموه الله – العلي القدير – أن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه وأن يجاوزنا هذه الجائحة بلطفه وعفوه وكرمه ويديم علينا الأمن والاستقرار في ظل قيادتنا الرشيدة .