كل الوطن – واس : رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن

عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – على التوجيهات السديدة منذ بدء جائحة كورونا إلى أن صدرت الموافقة الكريمة برفع منع حظر التجول بشكل كامل التي كان لها الآثر البالغ في الحفاظ على صحة المواطن والمقيم على أرض المملكة .