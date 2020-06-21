وزير التعليم يعتمد تنظيم مشروع برامج التطوير المهني الصيفي لعام 1441هـ/2020م عن بعد….ابتداءً من يوم الأحد القادم

كل الوطن – متابعات : اعتمد وزير التعليم حمد آل الشيخ الإطار التنظيمي لمشروع برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي لعام 1441هـ/2020م (المرحلة الثالثة- عن بُعد)، وذلك حسبما أعلنت الوزارة عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الأحد.
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