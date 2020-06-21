كل الوطن – متابعات: كشفت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بطوارئ المستشفى العام عن استحداث خيمتين طبيتين خارجيتين مجهزة بأجهزة الضغط السلبي بسعة 16 سريرًا مجهزة بأقسام مختلفة، وتحت إشراف طاقم طبي متخصص لاستقبال المرضى المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وكذلك الحالات التي تعاني من الأمراض التنفسية.

وأوضح استشاري الطوارئ د.محمد شيحة بأن الهدف من وضع الخيمتين هو تقليل فرص انتقال الفيروس داخل الأقسام حفاظًا على سلامة المرضى والعاملين داخل الطوارئ. كما أنها تسمح باستيعاب عدد أكبر من المرضى في وقت الحاجة.