وأوضح استشاري الطوارئ د.محمد شيحة بأن الهدف من وضع الخيمتين هو تقليل فرص انتقال الفيروس داخل الأقسام حفاظًا على سلامة المرضى والعاملين داخل الطوارئ. كما أنها تسمح باستيعاب عدد أكبر من المرضى في وقت الحاجة.