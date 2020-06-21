مقتل شخص وإصابة 11 آخرين بإطلاق نار في مينيابوليس الأمريكية

كل الوطن- وكالات / أعلنت شرطة مينيابوليس الأمريكية، اليوم الأحد، مقتل رجل وإصابة 11 شخصا آخرين بجروح ناتجة عن طلقات نارية في حادثة على طريق هينيبين، وقالت إن الـ11 ليس لديهم إصابات تهدد الحياة.

وقالت الشرطة على حسابها الرسمي على تويتر إن عدة أشخاص أطلقوا النار في منطقة 2900 وطالبت من السكان الابتعاد عن هذه المنطقة.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) أظهرت الصور التي تم بثها مباشرة على فيسبوك شخصًا واحدًا على الأقل يرقد على الرصيف بينما يتجمع العشرات حوله بعضهم يصرخ طلبًا للمساعدة الطبية.

وبدا أن لقطات أخرى تظهر نوافذ محطمة وسيارات شرطة في مكان الحادث.

وكتبت شرطة مينيابوليس على تويتر “12 شخصا أصيبوا بجروح من طلقات نارية. توفى رجل بالغ و11 ليس لديهم إصابات تهدد حياتهم”.

ولم يحددوا سن الرجل الذي مات أو يقولوا ما إذا كان أي شخص اعتقل.

كانت مينيابوليس مركزًا للاحتجاجات المناهضة للعنصرية والوحشية التي قامت بها الشرطة والتي انتشرت عبر الولايات المتحدة منذ وفاة جورج فلويد، وهو رجل أسود، أثناء تقييده من قبل ضابط أبيض.