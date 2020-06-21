تحليق للطيران الإسرائيلي على علو منخفض فوق بيروت وجبل لبنان

كل الوطن- سبتونيك : خرق الطيران الحربي الإسرائيلي الأجواء اللبنانية، اليوم الأحد، وحلق على علو منخفض فوق مناطق ​بيروت وجبل لبنان.

وفي الجنوب اللبناني حلق الطيران الحربي الاسرائيلي على علو متوسط، ونفذ طلعات استكشافية على علو متوسط فوق منطقة حاصبيا والعرقوب وصولا إلى مرتفعات جبل الشيخ راشيا الوادي والبقاع الغربي.

واستأنفت القوات الاسرائيلية أعمال الحفر في محلة مسكاف عام قبالة العديسة جنوبي لبنان، وتجاوز 10 جنود إسرائيليين السياج التقني.

كما شوهد عدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية تعمل في مسكاف، دون خرق الخط الأزرق.