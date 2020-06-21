السعودية تطبق المعاملة بالمثل على وارداتها من دول تفرض قيودا على صادرات المملكة

كل الوطن – الرياض: أعلنت الهيئة السعودية للتجارة الخارجية أن المملكة ستطبق إجراءات على وارداتها من الدول التي تفرض تدابير أو قيودا لا تتوافق مع التزامات الاتفاقيات الدولية على صادرات المملكة.

وأفادت الهيئة أن العمل بمبدأ المعاملة بالمثل في هذا الشأن سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 1 يوليو 2020.

وأوضحت الهيئة في بيان أنه لوحظ استمرار تطبيق عدد من الدول لتدابير واشتراطات وإجراءات لا تتوافق مع نصوص وأحكام الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية الدولية، حيث أن تلك التدابير والإجراءات لا تحقق المنافسة العادلة والمتكافئة للتجارة البينية مع تلك الدول، ولها تداعيات سلبية على تمكين تنافسية القطاع الخاص بالمملكة من النفاذ لتلك الأسواق.

وأكدت الهيئة أن التوجه لتطبيق مثل هذه الإجراءات من شأنه تقليل الأثر السلبي على التبادل التجاري مع تلك الدول، وتعزيز تنافسية القطاع الخاص.

المصدر: “سبق”