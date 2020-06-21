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» » بعد حصولها على جنسيتهن.. فتاة عربية تستفز السعوديات وتثير موجة من الغضب! (فيديو)

بعد حصولها على جنسيتهن.. فتاة عربية تستفز السعوديات وتثير موجة من الغضب! (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
2020-06-21T19:55:12+03:00
2020-06-21T19:56:04+03:00
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
بعد حصولها على جنسيتهن.. فتاة عربية تستفز السعوديات وتثير موجة من الغضب! (فيديو)

كل الوطن – روسيا اليوم: أثارت شابة يمنية مقيمة في السعودية، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها فيديو “مستفز” للسعوديات.

وظهرت الشابة رحمة الغامدي، في بث مباشر عبر تطبيق “إنستغرام”، وبدا من حديثها أنها مستاءة من السعوديين وخاصة النساء، وسط سجال بينها وبين بعض من يشاهدونها، من خلال ردودهم عليها.

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وقالت في جزء من حديثها، إنها “تحمل الجنسية السعودية غصبا عن الجميع، وإنها مثلها مثل أي مواطن سعودي”، وأضافت متباهية بأنها سبق وعملت في 3 محلات كمشرفة على موظفات سعوديات.

وأثار حديثها غضبا واسعا في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فدشن مغردون وسم #رحمة_تستفز_السعوديات، مطالبين وزارة الداخاية بالتدخل والقبض على رحمة بتهمة الإساءة لمواطنات المملكة، وسحب الجنسية منها.

المصدر: RT

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=388541

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