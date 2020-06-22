تسجيل الدخول
» » مسؤول إيراني بارز: نصف سكان طهران معرضون لخطر الإصابة بكورونا

مسؤول إيراني بارز: نصف سكان طهران معرضون لخطر الإصابة بكورونا

كل الوطن - فريق التحرير
بالفارسي الفصيحعربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 41 ثانيةآخر تحديث : منذ 41 ثانية
مسؤول إيراني بارز: نصف سكان طهران معرضون لخطر الإصابة بكورونا

كل الوطن – وكالات: حذر قائد عمليات مكافحة فيروس كورونا في طهران علي رضا زالي، من أن 50% من سكان العاصمة الإيرانية معرضون لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ولفت زالي إلى أن 11 بالمئة من أهالي العاصمة لا يلتزمون بقواعد التباعد الاجتماعي، فيما يتدنى هذا المعدل إلى 9 بالمئة في بعض الأحياء.

اقرأ أيضا...

ووصف الظروف في طهران بأنها “صعبة ومعقدة”، مؤكدا أن السلطات قادرة على تأمين المواد الطبية اللازمة، رغم وجود مشاكل حادة في هذا المجال.

وشدد زالي على أن الفيروس التاجي “خطير وفتاك”، لافتا إلى ضرورة اتباع البروتوكولات الصحية لمواجهة الجائحة.

ويبلغ عدد سكان طهران نحو 15 مليون نسمة، وتشهد المدينة ازدحاما في الأسواق ووسائل النقل العام والدوائر الحكومية، على الرغم من استمرار جائحة فيروس كورونا.

المصدر: RT

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=388573

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.