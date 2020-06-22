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أجرى فحص كورونا في المملكة.. ماذا قال سفير نيوزيلندا عن الطواقم الطبية في السعودية؟

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 53 ثانيةآخر تحديث : منذ 53 ثانية
أجرى فحص كورونا في المملكة.. ماذا قال سفير نيوزيلندا عن الطواقم الطبية في السعودية؟

كل الوطن – متابعات: أشاد السفير النيوزيلندي لدى السعودية، بالرعاية الطبية التي تقدمها المملكة للمواطنين والمقيمين، وتفاني الطواقم الطبية في المناطق المفتوحة رغم ارتفاع درجات الحرارة في هذا الصيف.

وكتب السفير النيوزيلندي جيمس مونرو، على حسابه في “تويتر”: “في الأسبوع الماضي أصبت وأفراد عائلتي بما يشبه أعراض الإنفلونزا، فقررنا أن نجري فحص كوفيد 19 للتأكد من سلامتنا، وبالمناسبة أود أن أشيد بتفاني الطاقم الطبي الذي يدير مراكز خدمة “درايف ثرو” (فحص كورونا من السيارة) في المملكة العربية السعودية، على الرغم من حرارة الصيف، شكرا جزيلا”.

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المصدر: سبق

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=388576

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