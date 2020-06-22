الشرطة الفرنسية تشتبك مع مشاركين في حفلات موسيقية بباريس ونانت (فيديو)

ذكرت وسائل إعلام محلية، أن الشرطة الفرنسية اشتبكت بشكل متقطع مع أشخاص كانوا يحضرون حفلات موسيقية في مدينتي باريس ونانت بغرب البلاد أمس الأحد.

وقالت محطة “بي.إف.إم” التلفزيونية، إن الشرطة اضطرت للتدخل لتفريق حشود بباريس، في حين بثت “سي نيوز” وسكان نانت مشاهد للشرطة تستخدم الغاز المسيل للدموع.

Actuellement en hallucination devant la #FeteDeLaMusique2020 à Paris. C’est lunaire. 📸 @/cyrtagram pic.twitter.com/ZmuwSec8H8 — Victor Lefranc 🍥 (@VictorLefranc) June 21, 2020

وتزامن الحفل أيضا في نانت مع مظاهرة في ذكرى مرور عام على موت ستيف كانيكو، الذي لقي حتفه بعد اشتباك بين الشرطة ومحتفلين في يونيو 2019.

وأصبح موت كانيكو نقطة محورية للاحتجاجات والتدقيق في أساليب الشرطة في فرنسا. واختفى هذا الشاب البالغ من العمر 24 عاما خلال حفل موسيقي، اشتبكت فيه الشرطة مع محتفلين على ضفاف نهر لوار في نانت ثم عثر على جثته بعد ذلك في النهر.

Intervention policière proche du Canal Saint-Martin, les fetards de chaque côté du trottoir se répondent. Scène assez insolite. #FeteDeLaMusique2020pic.twitter.com/VXbFU4EuqB — Remy Buisine (@RemyBuisine) June 21, 2020

وبث سكان نانت صورا ومقاطع مصورة على موقع “تويتر” لبعض المتظاهرين يشعلون النار في صناديق.

وتنظم مدن كثيرة في فرنسا فعاليات مهرجان “عيد الموسيقى” السنوي، والتي راقبتها الشرطة عن كثب لضمان التزام الناس بتدابير التباعد الاجتماعي التي تم فرضها للحد من فيروس كورونا.

Intervention policière proche du Canal Saint-Martin, les fetards de chaque côté du trottoir se répondent. Scène assez insolite. #FeteDeLaMusique2020pic.twitter.com/VXbFU4EuqB — Remy Buisine (@RemyBuisine) June 21, 2020

المصدر: رويترز