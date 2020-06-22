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زوجان اشتريا سيارة بـ100 دولار وباعاها لإيلون ماسك بمليون دولار

كل الوطن - فريق التحرير
2020-06-22T09:36:12+03:00
2020-06-22T09:37:44+03:00
منوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
زوجان اشتريا سيارة بـ100 دولار وباعاها لإيلون ماسك بمليون دولار

جرت العادة في الولايات المتحدة، أن يباع مرآب التخزين عندما لا يمكن العثور على صاحبه أو الاتصال به خلال فترة طويلة، حيث يباع بما فيه بالمزاد.

ففي عام 1989، قرر زوجان من لونغ آيلاند شراء مرآب ودفعا مقابله 100 دولار. وعندما فتحا المكان شاهدا سيارة رياضية صغيرة، لاحقا تبين أنها من نوع Lotus Esprit 1976.

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بقيت السيارة عند دار الزوجين حتى عام 2010، حتى عرفا سر السيارة الموجودة لديهما.

تبين أنه تم استخدام هذه السيارة في فيلم جيمس بوند الذي تم تصويره عام 1977. وتبين أنها السيارة القادرة على التحول إلى غواصة ويمكنها أن تقصف صواريخ.

لحسن حظهما تمكنا من الوصول إلى مؤسس صندوق “إيان فليمنج ” الذي أكد لهما أن السيارة فعلا سيارة بوند.

وجذب هذا الاكتشاف في نهاية المطاف انتباه الملياردير إيلون ماسك مدير عام شركة “تيسلا”، الذي اشترى السيارة في مزاد بسعر 997000 دولار.

المصدر: pravda.ru

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=388584

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