د. عبدالمجيد الجلاَّل: قراءة في توقعات النصف الثاني من عام 2020!

يقول بعض خبراء الشأن السياسي ، على المستوى الإقليمي ، والدولي ، بأنَّ النصف الثاني من العام المُثير للجدل ، 2020 ، سيشهد العديد من المتغيرات ، التي قد تُنتج أوضاعاً صادمة ، وغير متوقعة !

في هذا المقال ، ستكون لي ، قراءة متأنية ، عن نماذج ، من هذه المتغيرات المتوقعة ، على المشهدين الإقليمي والدولي ، وتشمل الولايات المتحدة الأمريكية ، وسورية ، والأردن ، والسودان ، إضافة إلى القضية الفلسطينية ، وتبقى هذه النماذج ، مجرد اجتهادات عامة تحتمل الخطأ والصواب !

لنبدأ أولاً ، بالولايات المتحدة الأمريكية ، إذ من المتوقع أن يقود مقتل جورج فلويد، على خلفية عنصرية ، إلى احتدام الصراع داخل المجتمع الأمريكي ، بين مناهضي العنصرية من جهة ، وداعميها من جهة أخرى ، وقد ينجح الأمريكيون في نهاية الأمر ، بإجراء إصلاحات ضرورية ، لجهاز الشرطة ، وإعادة العمل بالمُثل والقِيم المُناهضة للعنصرية ، وهي عملية ، بالطبع ، لن تتم بسهولة ، ويسر، فاليمين المُتطرّف ، وأتباعه ، سوف يقاوم هذه الاصلاحات ، حتى آخر لحظة ، وقد ينجح في تأجيلها ، لكن من المؤكد ، أنَّها ستُقر في نهاية الأمر ، خاصة إذا فاز جو بايدن في انتخابات 3 نوفمبر 2020 ، إذ ، سيجعل الأمر أكثر سهولة في إقرار هذه الإصلاحات!

في الشأن الإقليمي ، يبدو أنَّ التطورات الدراماتيكية ستكون أكثر حدة ، وتأثيراً ، على أمن واستقرار المنطقة ، فإقرار قانون قيصر ، والبدء في تطبيقه ، قد يُعجّل بسقوط نظام بشار الأسد ، على وقع العقوبات الشديدة الواردة ، في هذا القانون، والتي ستفرض حصاراً قاسياً على النظام السوري ، أشبه بالحصار الذي فُرض على العراق ، وأدى في نهاية الأمر إلى سقوط نظام صدام حسين عام 2003 ، ومن شأن ذلك ، اقتراب حل الأزمة السورية ، وفق مبادئ جنيف ، وقرار مجلس الأمن الدولي 2254 !

وستشهد القضية الفلسطينية ، تراجعاً دولياً وإقليمياً ، في الدعم والتأييد ، ومن المتوقع ، أن يستمر الضغط الإقليمي والدولي ، على السلطة الفلسطينية ، للقبول بصفقة القرن ، بما يُشكل نجاحاً مُبهراً للمخطط الأمريكي والإسرائيلي ، في تصفية القضية الفلسطينية!

والأردن ، كذلك ، طرفٌ مهم في نجاح صفقة القرن ، وسبق أن أعلن رفضها ، بل واستنكارها ، لأنَّها خروج عن حل الدولتين ، والمبادرة العربية للسلام ، التي أُقرت في قمة بيروت عام 2002 ، ولكن بالنظر إلى ظروفه الاقتصادية الصعبة ، قد يخضع الأردن ، لمغريات الدعم الاقتصادي ، لتغيير موقفه ، والقبول بالصفقة ، في نهاية الأمر .

بالمناسبة ، الأردن هو أداة أساسية ، لتمرير هذه الصفقة ، إلى جانب السلطة الفلسطينية !

ويدخل السودان ، بقوة ، في التوقعات القادمة ، إذ لتوه ، خرج ، من أزمة سياسية حادَّة ، أدت إلى سقوط نظام البشير ، وعلى إثر ذلك ، تمَّ تشكيل حكومة محاصصة بين المجلس العسكري الذي قاد الانقلاب على نظام البشير ، والمدنيين من قوى الحرية والتغيير ، ولكن ، مع مرور الوقت ، زادت وتيرة أطماع العسكر ، في الاستحواذ على الحكم ، لذا من المتوقع أن يشهد السودان انقلاباً عسكرياً ، وخروجاً عن كل الاتفاقيات المبرمة مع قوى الحرية والتغيير ، ليدخل في انتفاضات وصراعات حزبية وقبلية قاسية ، قد لا يستقيم حاله ، وأحواله ، لفتراتٍ زمنية ليست بالقصيرة.

وبعد ، هذه نماذج ، لتوقعات النصف الثاني لعام 2020 ، وقد نتحدث في مقالٍ آخر عن نماذج أخرى ، ونسأل الله العلي العظيم ، أن يحفظ بلادنا آمنة ومستقرة ، في سياق عالمٍ يشهد كل يومٍ ، المزيد من المتغيراتٍ والأحداثٍ الجسام !