“الصحّة السعودية”: تسجيل أعلى معدل يومي لحالات الشفاء من فيروس كورونا

كل الوطن – الرياض: أعلنت السعودية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 3393 إصابة و40 وفاة جديدة بفيروس كورونا مقابل 4045 حالة شفاء من المرض في أعلى معدل يومي لحالات التعافي.

وأفادت وزارة الصحة السعودية، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 3393 حالة ليبلغ مستوى 161005، وبينها 54523 حالة نشطة منها 2045 تعتبر حرجة.

ويشير معدل ارتفاع الإصابات الذي تم رصده في إحصائية اليوم إلى استقرار نسبي لهذا العدد بعد 4 أيام من تراجعه، حيث سجلت في 17 يونيو 4919 حالة، وفي 18 يونيو 4757، وفي 19 يونيو 4301، وفي 20 يونيو 3941، وفي 21 يونيو 3379.

وأشارت البيانات الجديدة إلى استمرار تراجع الإصابات اليومية بفيروس كورونا في العاصمة السعودية الرياض حيث انخفض هذا المؤشر إلى 438 حالة مقابل 740 يوم 20 يونيو، و688 في 21 يونيو.

كما ذكرت الوزارة أن حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد ارتفعت خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 40 حالة وبلغت 1307 أشخاص، بعد أن كان هذا المعدل عند مستوى 46 حالة في إحصائية يوم 20 يونيو، و37 في بيانات أمس 21 يونيو.

من جهة أخرى، أعلنت الوزارة عن تسجيل 4045 حالة شفاء من المرض، في أعلى ارتفاع يومي لهذه الحصيلة، التي وصلت بالتالي إلى 105175 متعافيا.

وسبق أن خففت السعودية كثيرا من القيود العامة التي تم فرضها بسبب جائحة فيروس كورونا، وأعلنت وزارة الداخلية رفع حظر التجول بشكل كامل في جميع مناطق المملكة، ابتداء من الساعة السادسة من صباح أمس الأحد، مع السماح بعودة جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية.