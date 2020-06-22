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فنانة مصرية شابة تعلن اعتزال التمثيل وتكشف السبب

كل الوطن - فريق التحرير
2020-06-22T16:07:09+03:00
2020-06-22T16:08:01+03:00
فنون ونجوم
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 دقائقآخر تحديث : منذ 4 دقائق
فنانة مصرية شابة تعلن اعتزال التمثيل وتكشف السبب

أعلنت الفنانة المصرية الشابة انجي خطاب اعتزالها التمثيل، وكتبت على “فيسبوك”: “بعد تفكير طويل أوي قررت اعتزال مهنة التمثيل قالو عليا موهوبة بس للأسف الموهبة وحدها لا تكفي”.

وتابعت: “مع اني ضاع عمري فيه سنين دراسة بكالوريوس تمثيل وإخراج وبعدها دبلومة في الاخراج وكارنية النقابة غير سنين اجتهاد وسعي وتعب ومرمطة وظلم ومخدتش حقي اللي استحقه للأسف الوسط دا مليش مكان فيه .. الاعتزال أكرم”.

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وعلقت إحدي متابعيها قائلة: “اعتزال عادي ولا حجاب”، لترد انجي خطاب قائلة “علشان اعتزلت لازم اتحجب؟”.

يذكر أن آخر أعمال انجي كان مسلسل “كلبش 2″، من بطولة الفنان أمير كرارة، كما شاركت انجي بمسلسل “وش تاني”، مع النجم كريم عبد العزيز وحسين فهمي ومحمد لطفي ومنة فضالي والتي كانت اعتبرته بمثابة شهادة ميلادها الفنية حيث أوضحت أنه رغم مشاركتها فى عدة أعمال درامية وسينمائية بأدوار ثانوية، إلا أن هذا المسلسل، أعاد اكتشافها وقدمها للمرة الأولى في دور متشعب وذي مساحة مكنها من تقديم نفسها للجمهور بشكل جيد.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=388621

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