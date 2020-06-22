فقد ذكرت مصادر طبية بمستشفى أبوخليفة للعزل الطبي في الإسماعيلية، مساء الأحد، أن حالة الفنانة المصرية رجاء الجداوي لا تزال خطرة وتدهورت بشكل كبير خلال الساعات الماضية، مشيرة إلى أنه تم نقل الفنانة على جهاز

“تنفس اختراقي” متصل بأنبوبة أنفية لتوصيل الأكسجين إلى الرئتين بعد فشل جهاز “سيباب”، الذي كانت موضوعة عليه طوال الـ21 يوما الماضية.

ونقل مصدر عن الفريق الطبي قوله إنه اضطر إلى وضع الجداوي، على جهاز تنفس صناعي بأنبوبة حنجرية لتوصيل الهواء إلى الرئتين، عوضا عن جهاز تنفس صناعي موصول بجهاز ضخ الهواء المستمر للرئتين، بعد تدهور حالتها بحسب

اليوم السابع.

وأضافت المصادر أن نسبة الأكسجين في الدم ما بين 50 إلى 60، وهي نسبة ضعيفة الأمر الذي جعل حالتها متدهورة، موضحة أن الجداوي لا تزال على “الجهاز الاختراقي” بالعناية المركزة وفى حالة غير مستقرة.