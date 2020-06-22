سفير السعودية باليمن: اتفاق حكومة اليمن و”الانتقالي الجنوبي” على وقف إطلاق النار وبدء محادثات

كل الوطن – وكالات: أعلن سفير السعودية باليمن محمد ال جابرعن توصل حكومة اليمن والمجلس الانتقالي الجنوبي إلى اتفاق على وقف إطلاق النار وبدء محادثات لتطبيق اتفاق سلام.

وكتب آل جابر عبر تويتر اليوم الاثنين: “استمرارا لجهود المملكة ودول التحالف لوقف نزيف الدماء،ورأب الصدع وتوحيد الصف،فقد استجابة الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي لطلب وقف إطلاق نار شامل في أبين وإيقاف التصعيد في كل المحافظات بكافة اشكاله،وبدء لجان الطرفين في الاجتماع بالمملكة للتنفيذ العاجل لاتفاق الرياض”.

وأشار إلى الجهود التي سبق أن بذلتها المملكة ودول التحالف لتحقيق اتفاق الرياض وواجهت تحديات مختلفة أدت إلى تعطله، وخروجه عن مساره، وأضاف أن هذه المرحلة تتطلب “إرادة سياسية وتعاونا جادا من طرفي الاتفاق خدمة للمصلحة الوطنية وعودة مؤسسات الدولة لممارسة أعمالها”.