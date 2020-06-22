ضربة قاسية للحوثيين في قانية البيضاء ومصدر عسكري يتحدث عن سحق مجاميع حاولت التسلل

كل الوطن – مارب برس : قال المركز الاعلامي للقوات المسلحة اليمنية ان قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية، وجهت اليوم الاثنين، ضربة قاسية جديدة لميليشيات الحوثي الإنقلابية في جبهة قانية شمالي محافظة البيضاء.

ونقل عن مصدر عسكري قوله، إن أبطال الجيش الوطني والمقاومة سحقوا مجاميع من مليشيات الحوثي أثناء محاولتها التسلل إلى أحد المواقع في الجبهة (قانية)، وأوقعوا العديد من تلك العناصر بين قتيل وجريح، فيما لاذ من تبقّى منهم بالفرار تحت ضربات الأبطال.

وأضاف أن مدفعية الجيش استهدفت العناصر الهاربة وتمكنت من تدمير عدد من الأطقم، ومقتل من كانوا على متنها. فيما استهدف طيران التحالف بعدة غارات مواقع وتجمعات للميليشيات الحوثية بذات الجبهة ودمرت عربتين BMB و3 أطقم.