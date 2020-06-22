ألمانيا منزعجة من تصريحات السيسي حول ليبيا

وقال برغر، في مؤتمر صحفي، ردا على سؤال ما إذا كانت برلين منزعجة من تصريحات السيسي: “نعم، إن عدم الاستقرار في ليبيا يأخذ بعدا إقليميا بشكل واضح، لذا هناك حاجة ملحة لحله. لذلك، نواصل المفاوضات مع جميع الأطراف

ونؤثر على الأطراف المتنازعة لمواصلة المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة”.

وأضاف برغر، في الوقت نفسه أنه لم يكن على علم شخصي بتصريحات الرئيس المصري. وأضاف أن برلين دعت مرة أخرى جميع الأطراف إلى الامتثال لحظر الأسلحة.