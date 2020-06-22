نسبة الأوكسجين 55 بالمائة… تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

كل الوطن – سبوتنيك: قال مصدر طبي داخل مستشفى العزل التي تتواجد بها الفنانة المصرية الكبيرة رجاء الجداوي، إن حالتها الصحية تدهورت في الساعات الأخيرة.

وبحسب موقع “اليوم السابع”، أضاف المصدر أن “الفريق الطبي اضطر إلى وضع الفنانة على جهاز تنفس صناعي بأنبوبة حنجرية لتوصيل الهواء إلى الرئتين، بدلا من جهاز تنفس صناعي موصل بجهاز ضخ الهواء المستمر الإيجابي للرئتين والذي يدخل من الأنف أو الفم حتى بداية الحنجرة لضخ الأكسجين للرئتين بعد تدهور حالتها”.

وأوضح أن “الفنانة رجاء الجداوى، ما زالت داخل العناية المربكزة، وتم نقلها من جهاز “CPAP”، إلى جهاز تنفس صناعى اختراقى بعد انخفاض نسبة الأكسجين فى الدم لديها من غير التنفس الصناعى إلى ‎%‎55”.

وأشار المصدر إلى أن “الفنانة رجاء الجداوى أجرت منذ دخولها المستشفى 3 تحاليل، على فترات وجاءت كلها إيجابية”.

يذكر أن رجاء الجداوي، التي تبلغ من العمر 81 عاما، كانت شعرت بأعراض كورونا عقب انتهاء تصوير مسلسل “لعبة النسيان” الذي أُذيع في رمضان الماضي، وبعد إجراء الفحوص والتحاليل تبين إيجابية العينة وثبوت إصابتها بالفيروس.

وتتواجد الفنانة رجاء الجداوى، بالمستشفى لليوم الـ 29، بعد دخولها العزل الصحى ليلة عيد الفطر.