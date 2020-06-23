جريمة مروعة… رجل يلقي طفله الوحيد في بئر

كل الوطن – وكالات: جريمة مروعة أثارت فزع أهالي الضالع، جنوبي اليمن، حيث قام مواطن يمني بإلقاء طفله البالغ من العمر عامين في بئر مياه.

وبحسب قناة “العربية”، ألقى المواطن اليمني ابنه الوحيد في بئر مليئة بالمياه، ما أدى إلى وفاته في الحال.

وحمل بدر عبد الكريم في وقت متأخر من مساء السبت، طفله على كتفيه حتى وصل به إلى واد في شمال منطقة الجليلة ورمى به داخل بئر ارتوازية للمياه.

وانتشل الأهالي جثة الطفل، يوم الأحد.

وأوضحت مصادر أن والد الطفل يعاني من حالة نفسية، كما أشار بعض أهالي المنطقة إلى أنه يعاني من خلافات أسرية.